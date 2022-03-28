القبض على الإرهابيين أحمد بالطيب وصابر خلف الله

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أكد الناطق باسم الإدارة العام للحرس الوطني حسام الدين الجبابلي اليوم الإثنين 28 مارس 2022، إلقاء القبض على الإرهابي أحمد بالطيب الذي كانت وزارة الداخلية دعت إلى الإبلاغ عنه يوم 17 مارس الجاري.وأوضح الجبابلي في تدخل هاتفي على اذاعة شمس، أنه تم القبض على بالطيب بإحدى المناطق الحدودية قبل اجتيازه الحدود خلسة ليلة إصدار الداخلية لبلاغ تدعو فيه إلى الإبلاغ عنها.وكشف المتحدث أنه تم كذلك القبض على الإرهابي صابر خلف الله والذي تم الإبلاغ عنه يوم 25 نوفمبر 2021 من طرف الداخلية، وذلك في دولة أجنبية نصف ساعة قبل استهدافه إحدى المنشآت في الخارج.وأشار إلى أن عملية إيقاف الإرهابي خلف الله تمت بعد التنسيق بين عدد من الأجهزة الأمنية.