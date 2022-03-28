ألفة الحامدي: أولاد الطبوبي سبوا الجلالة قدامي في اجتماع

قالت الرئيسة المديرة العامة السابقة للخطوط التونسية ألفة الحامدي في حوار على قناة التاسعة انها صدمت من طريقة تعامل النقابيين معها.
وأضافت ألفة الحامدي "اولاد الطبوبي "سبوا الجلالة امامي" في احد الاجتماعات متابعة " ما فمة شيء يخليني نقعد مع حد طيحلي قدري على نفس الطاولة".
وتابعت ألفة الحامدي " وفا القدر وفات العيشة ولا يمكن ان اقبل بالاهانات من الطبوبي او من اي شخص اخر".
يذكر أن الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نورالدين الطبوبي اعتبر في شهر فيفري 2021 أن الحكومة " لم تضع الشخص المناسب في المكان المناسب" باختيارها ألفة الحامدي رئيسة مديرة عامة لشركة الخطوط التونسية، مدافعا بذلك عن التجمع العام الذي تنظمه نقابيو الشركة.
وكانت ألفة الحامدي اتهمت النقابات بعرقلة مسار الإصلاح التي عملت عليه من أجل انقاذ المؤسسة الوطنية.
وقالت خلال اجتماعها بعدد من مسؤولي الخطوط التونسية إنها صُدمت منذ تولّيها إدارة الشركة، بوضعية مؤلمة وطائرات متوقفة ومسؤولين غير قادرين على اتخاذ القرارات.
وقالت ألفة الحامدي " بعد عشرة ايام من تولي منصبي قابلتني النقابات بإضرابات "، مضيفة " النقابات اصطحبت أعوان لا ينتمون للشركة من أجل تنظيم الوقفات الاحتجاجية في قاعات العمليات... دخان.. ماكلة.. ويلعبوا في الرامي..''. ".
وأضافت ألفة الحامدي "اولاد الطبوبي "سبوا الجلالة امامي" في احد الاجتماعات متابعة " ما فمة شيء يخليني نقعد مع حد طيحلي قدري على نفس الطاولة".
وتابعت ألفة الحامدي " وفا القدر وفات العيشة ولا يمكن ان اقبل بالاهانات من الطبوبي او من اي شخص اخر".
يذكر أن الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نورالدين الطبوبي اعتبر في شهر فيفري 2021 أن الحكومة " لم تضع الشخص المناسب في المكان المناسب" باختيارها ألفة الحامدي رئيسة مديرة عامة لشركة الخطوط التونسية، مدافعا بذلك عن التجمع العام الذي تنظمه نقابيو الشركة.
وكانت ألفة الحامدي اتهمت النقابات بعرقلة مسار الإصلاح التي عملت عليه من أجل انقاذ المؤسسة الوطنية.
وقالت خلال اجتماعها بعدد من مسؤولي الخطوط التونسية إنها صُدمت منذ تولّيها إدارة الشركة، بوضعية مؤلمة وطائرات متوقفة ومسؤولين غير قادرين على اتخاذ القرارات.
وقالت ألفة الحامدي " بعد عشرة ايام من تولي منصبي قابلتني النقابات بإضرابات "، مضيفة " النقابات اصطحبت أعوان لا ينتمون للشركة من أجل تنظيم الوقفات الاحتجاجية في قاعات العمليات... دخان.. ماكلة.. ويلعبوا في الرامي..''. ".
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