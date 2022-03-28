ألفة الحامدي: يكذبوا عليكم الطيارات الA320 الجديدة مكريين موش مشريين

كشفت الرئيسة المديرة العامة السابقة للخطوط التونسية الفة الحامدي ان "التونيسار" تغالط الرأي العام بشان شراء 4 طائرات.
وأضافت الفة الحامدي " يكذبوا عليكم الطيارات مكريين موش مشريين وانا شخصيا من وقعت على العقود".
وتابعت " لقد قمت بتاجيل الدفع وفق تفاهمات مع " الارباص" واليوم يتحدثون عن شراء في حين ان الامر " كراء".
وتحدت الفة الحامدي من يكذبها قائلة " ياخي الخطوط التونسية عندها مصدقية أكثر مني".
يذكر أن الخطوط التونسية تسلمت في شهر فيفري الماضي ، طائرة جديدة تحمل إسم "سبيطلة" من نوع أرباص A320 لتعزيز أسطولها ومزيد تطوير خدماتها وذلك في إطار برنامج إقتناءاتها الجديدة.
وكانت الخطوط التونسية قد تسلمت طائرة أولى من نفس النوع خلال شهر ديسمبر 2021 على أن يتم إستكمال إجراءات إقتناء ثلاث طائرات جديدة خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2022 و 2023.
وأضافت الفة الحامدي " يكذبوا عليكم الطيارات مكريين موش مشريين وانا شخصيا من وقعت على العقود".
وتابعت " لقد قمت بتاجيل الدفع وفق تفاهمات مع " الارباص" واليوم يتحدثون عن شراء في حين ان الامر " كراء".
وتحدت الفة الحامدي من يكذبها قائلة " ياخي الخطوط التونسية عندها مصدقية أكثر مني".
يذكر أن الخطوط التونسية تسلمت في شهر فيفري الماضي ، طائرة جديدة تحمل إسم "سبيطلة" من نوع أرباص A320 لتعزيز أسطولها ومزيد تطوير خدماتها وذلك في إطار برنامج إقتناءاتها الجديدة.
وكانت الخطوط التونسية قد تسلمت طائرة أولى من نفس النوع خلال شهر ديسمبر 2021 على أن يتم إستكمال إجراءات إقتناء ثلاث طائرات جديدة خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2022 و 2023.
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