أريانة: يحول وجهة مسافرة بالقرب من محطة الحافلات لاغتصابها


Publié le Lundi 28 Mars 2022 - 09:40قراءة: 0 د, 24 ث
      
تمكن امس أعوان فرقة شرطة النجدة باريانة من إنقاذ فتاة من تحويل وجهة وعملية اغتصاب كانت ستتعرض لها ،حيث اقترب منها شخص مجهول وهددها بسلاح أبيض خلال تواجدها بالقرب من محطة الحافلات باريانة وحاول تحويل وجهتها لمكان مهجور ،الا أن المتضررة أطلقت عقيرتها بالصراخ فتفطن لها أعوان الدورية المذكورة؛ الذين كانوا يقومون بدورية بالجهة لحفظ النظام وقاموا بتخليصها من المتهم والقاء القبض عليه ،ثم تقديمه لمركز الاستمرار بمنطقة الامن الوطني باريانة الشمالية،وقد تم الاحتفاظ به وتحرير محضر بحث في الغرض لإحالته على القضاء.

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