كورشيد: فكرة الشركات الاهلية ستثير الإحتراب الاهلي والعروشية

. ..

. .

عشرية سوداء جديدة بعد إنحراف الرئيس عن مسار 25 جويلية

ووصف كورشيد هذا المرسوم "بمشروع فتنة مبني على أفكار من عالم آخر لا علاقة له بالواقع التونسي".وقال كورشيد ان "فكرة الشركات الاهلية ستثير الإحتراب الاهلي والعروش".واستشهد كورشيد بفكرة التعاضدية في عهد بن صاح، قائلا:"" مات مئات الناس نتيجة التعاضد والصراعات في عهد بن صالح".وفي ذات السياق، أشار إلى أن "تنسيقيات رئاسة الجمهورية ستضع يدها على الشركات الاهلية".هذا واقترح كورشيد ان تكون الدولة عاقلة وليست شعبوية".وتنبأ مبروك كورشيد بعشرية سوداء جديدة في تونس مع رئيس الجمهورية قيس سعيد.وقال إن الامر 117 والمراسيم الأخيرة التي أصدرها رئيس الجمهورية المتعلقة بالشركات الاهلية والصلح الجزائي بداية الانحراف عن مسار 25 جويلية.وأقر كورشيد ان الأمر 117 بين النوايا الفردية لقيس سعيد، مبينا أن إجراءات 25 جويلية كانت إيجابية ولكن الخروج من نفق مظلم والتوجه نحو نفق أكثر ظلمة يبشر بعشرية سوداء جديدة، وفق تعبيره.وأفاد كورشيد ان "رئيس الجمهورية اخذ من الشعب كل الصلاحيات ليوظفها لنفسه".