مكتب البرلمان يتوجه إلى إقرار جلسة عامّة "تُلغي التدابير الاستثنائية"

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اجتماع مكتب البرلمان: هؤلاء يشاركون.. وآخرون يقاطعون

المقاطعون

المشاركون

أفاد مصدر من مكتب البرلمان المعلّقة اختصاصاته لاذاعة موزاييك اليوم الإثنين 28 مارس 2022، بأنّ أعضاء المكتب يتوجهون إلى إقرار جلسة عامة في بحر الأسبوع الجاري والأقرب أن تكون بوم الأربعاء 30 مارس مِن أجل وضع حدٍ للتدابير الاستثنائية التي أقرّها رئيس الجمهورية قيس سعيد منذ 25 جويلية الفارط.وشدّد طارق الفتيتي النائب الثاني لرئيس البرلمان وعضو مكتب المجلس، على أنّ نواب البرلمان لا يسعون إلى إعادة المجلس إلى سالف نشاطه، وإنّما اتّخذوا قرار عقد الجلسة العامة من باب تحمّل مسؤولياتهم كنواب شعب مُنتخبين، في ظلّ تأزّم الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي أضرّت بمعيشة المواطن التونسي.ومن المنتظر أن يترأّس الفتيتي الجلسة العامة البرلمانيّة المبرمج عقدها هذا الأسبوع وبحضور حوالي 120 نائباً، وفق تقديرات النائب وليد جلّاد في تصريحه لموزاييك، مذكّرا في هذا الصدد بالبيان الذي أصدره أكثر مِن 27 نائب من كتل برلمانية مختلفة موفى الأسبوع الفارط، دعوا من خلاله إلى "عقد جلسة برلمانية تشاورية من أجل التوصّل إلى حلول دستورية لوضح حد للاجراءات الاستثنائية التي وضعها رئيس الجمهورية قيس سعيّد".وكان أغلب أعضاء مكتب البرلمان المجمدة اختصاصاته أكدوا لموزاييك مشاركتهم صباح اليوم الإثنين 28 مارس 2022 مشاركتهم في اجتماع مكتب مجلس نواب الشعب المعلّقة اختصاصاته الذي سيُعقد على الساعة 11 عن بُعد، ومِن المنتظر أن يشارك في الاجتماع 10 نواب مِن أصل 13 عضوا.وتأكد مبدئيا مقاطعة ثلاثة نواب للأشغال، وهم، خالد الكريشي عن حركة الشعب ومبروك كرشيد عن كتلة الوطنية وعبير موسي ممثلة كتلة الدستوري الحر في المكتب.وأكد خالد الكريشي في تصريح لموزاييك أنه سيقاطع اجتماع المكتب بقرار من حزبه، "باعتباره فاقدا للصفة والدعوة إلى الاجتماع باطلة نظرا لكون أعمال مجلس نواب الشعب مجمّدة"، وفق تعبيره.من جانبها، انتقدت عبير موسي خلال تجمع شعبي بولاية المنستير منذ يومين، دعوتها لحضور اجتماع المكتب من قِبل رئيس البرلمان راشد الغنوشي قائلة '' سيّء الذكر راشد الغنوشي يتجرأ بكلّ وقاحة ويبعث لي استدعاء لحضور اجتماع مكتب المجلس عن بعد ، من هاتفه، يعني اليوم البرلمان يعمل''.بدوره أكد عضو المكتب مبروك كرشيد في تصريح لموزاييك أنّه غير معني باجتماع المكتب اليوم، موضحا أنّه أعلن استقالته منه قبل قرار رئيس الجمهورية قيس سعيد تعليق اختصاصات مجلس النواب، ومنتقداً في الآن ذاته "المشروع الفاشل لرئيس الدولة" ومعارضته لتوجهاته.في المقابل، من المنتظر أن يشارك في أشغال مكتب مجلس نواب الشعب الأعضاء الآتي ذكرهم: رئيس مجلس نواب الشعب راشد خريجي الغنوشي، نائبه الأول سميرة الشواشي، نائبه الثاني طارق الفتيتي، عبد اللطيف العلوي، (كتلة ائتلاف الكرامة)، سامية عبو، (الكتلة الديمقراطية)، سفيان طوبال، (كتلة قلب تونس)، جميلة الكسيكسي، (كتلة حركة النهضة)، ماهر مذيوب، (كتلة حركة النهضة)، حافظ الزواري، (كتلة الإصلاح)، ونوفل الجمالي، (كتلة حركة النهضة).المصدر- موزاييك