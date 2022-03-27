مجموعة من نواب المؤتمر الثاني لحركة الشعب تعلن انسحابها من مؤتمر الحزب قبل ساعات قليلة من اختتامه

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أعلنت، بعد ظهر الاحد، مجموعة من نواب المؤتمر الثاني لحركة الشعب انسحابها من أشغال مؤتمر الحركة المنعقد بالحمامات، قبل ساعات قليلة من انتهائه.وقال المنسحبون في بلاغ اعلامي صدر اثر اجتماعهم اليوم، ان قرارهم بالانسحاب الجماعي يأتي "احتجاجا على خرق قرار المجلس الوطني السابق لانعقاد المؤتمر والذي ضبط آليات تصعيد المؤتمرين".كما استند المنسحبون من المؤتمر، الى ما اعتبروه "خرقا للنظام الداخلي للحركة في فصله 22" الخاص بالارتقاء الى المجلس الوطني، مشيرين الى انه من بين أسباب انسحابهم قرار التنفيذ الفوري للتنقيحات المتعلقة بالنظام الداخلي والتي أقرها المؤتمر الحالي.وضمت مجموعة المنسحبين من المؤتمر الثاني لحركة الشعب أكثر من 40 عضو بالحركة من بينهم أعضاء سابقون بالمجلس الوطني وبالمكاتب الجهوية والمحلية ورؤساء مكاتب بالحركة، وفق قائمة اسمية للمنسحبين نشرها عدد من النواب المنسحبون على صفحاتهم على موقع "فيسبوك".يشار الى أن أشغال المؤتمر الذي امتد أيام 25 و26 و27 مارس الجاري تختتم مساء الأحد بانطلاق عملية الاقتراع لانتخاب أعضاء المكتب السياسي الذي سينتخب بدوره أمينا عاما للحزب.