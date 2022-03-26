عبير موسي: "الانحراف بثوابت الدولة المدنية خط أحمر وأحفاد وأبناء الزعيم بورقيبة موجودون"


Publié le Samedi 26 Mars 2022 - 20:16قراءة: 0 د, 42 ث
      
قالت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، خلال اجتماع شعبي في المنستير، اليوم السبت، إن "هناك مخططا بدأ في العشرية الماضية وتواصل بعد 25 جويلية 2021، للانحراف بتونس عن النموذج البورقيبي وثوابت الدولة الوطنية، عبر تشويه صورة الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة ونكران الجهود التي خاضها رفقة زعماء الحركة الوطنية والحزب الدستوري في معركة التحرير الوطني".

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واعتبرت عبير موسي في تصريح لمراسل الجوهرة أف أم، أن المراسيم الأخيرة التي أصدرها "الحاكم المُغتصب للسلطة" (رئيس الدولة قيس سعيد)، تؤكّد انتهاجه لنموذج آخر مخالف للنظام الجمهوري، ولمفهوم الدولة المدنية البورقيبية.

وتوجّهت موسي إلى رئيس الدّولة بالقول : "الانحراف بثوابت الدولة المدنية خط أحمر، وأحفاد وأبناء الزعيم بورقيبة موجودون، ولن نرضى بنصوص مسقطة تصاغ في الغرف المظلمة، ولن نرضى بأن نكون شهود زور على مسار انتخابي مدلس، ولا بالاستفتاء الذي سينظم في غفلة من الزمن".
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Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 243481

Aziz75  (France)  |Samedi 26 Mars 2022 à 21h 00m |           
لسنا أحفاد بورقيبة،لا من قريب و لا من بعيد.ثم مذا فعلت في تسعينات القرن الملضي حينما القى بن علي بورقيبة و الزمه البقاء في المنزل دون الخروج منه في المنستير،هل دافعت عنه.الكذب و النفاق سيمة في وجوهكم يا ثعابين. الحمد لله لم اصفق طيلة حياتي لأي رئيس،حتى مع الانقلابي.لكن اصطف مع الحق ،لا غير الا الحق.و الحق بعيد عنك و عن امثالك يا زغراطة.



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