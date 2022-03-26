عبير موسي: "الانحراف بثوابت الدولة المدنية خط أحمر وأحفاد وأبناء الزعيم بورقيبة موجودون"

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قالت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، خلال اجتماع شعبي في المنستير، اليوم السبت، إن "هناك مخططا بدأ في العشرية الماضية وتواصل بعد 25 جويلية 2021، للانحراف بتونس عن النموذج البورقيبي وثوابت الدولة الوطنية، عبر تشويه صورة الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة ونكران الجهود التي خاضها رفقة زعماء الحركة الوطنية والحزب الدستوري في معركة التحرير الوطني".واعتبرت عبير موسي في تصريح لمراسل الجوهرة أف أم، أن المراسيم الأخيرة التي أصدرها "الحاكم المُغتصب للسلطة" (رئيس الدولة قيس سعيد)، تؤكّد انتهاجه لنموذج آخر مخالف للنظام الجمهوري، ولمفهوم الدولة المدنية البورقيبية.وتوجّهت موسي إلى رئيس الدّولة بالقول : "الانحراف بثوابت الدولة المدنية خط أحمر، وأحفاد وأبناء الزعيم بورقيبة موجودون، ولن نرضى بنصوص مسقطة تصاغ في الغرف المظلمة، ولن نرضى بأن نكون شهود زور على مسار انتخابي مدلس، ولا بالاستفتاء الذي سينظم في غفلة من الزمن".