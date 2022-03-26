الطبوبي: إتصلت بي رئيس الحكومة وهي في حالة غضب

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كشف الامين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي خلال افتتاح مؤتمر الاتحاد الجهوي للشغل بالمنستير، لجوء الحكومة بطريقة سرية الى مكتب دراسات مجهول لإعداد المخطط التنموي القادم في الوقت الذي تدعو فيه الاتحاد للتشاور والتفاوض حول برنامج التفاوض مع صندوق النقد الدولي،مضيفا // وهي سابقة تصرف فيها اموال عمومية دون اسشارة قانونية ودون مناقصة علنية وباعتماد جهات اجنبية رغم توفر الكفاءات التونسية التي تستطيع إيجاد الحلول والتصورات من منطلق معرفتها للواقع التونسي...//من ناحية أخرى كشف الطبوبي عن اتصال رئيسة الحكومة به اثر زيارة بعثة صندوق النقد الدولي وهي في حالة غضب لتبلغه أن الاتحاد سيتحمل تبعات تعطيل المفاوضات وهو ما رفضه الطبوبي قائلا أن الاتحاد لن يكون العصا لضرب الناس ولن يكون شاهد زور...//لا يا للاّ البلاد مافيهاش مؤسسات والطريق الكل ركازي ومطبات ..وين باش نعملوه الاتفاق ؟ في البطحة اللي يفيق بكري يحكم والاتحاد ماهوش رافض الاتفاق مع الصندوق لكن موش باش يكون عصا لضرب الشعب// فيديو