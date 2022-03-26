ديلو: ما يحدث اليوم هو عملية تفكيك للدولة ... وصلاحيات سعيّد تجاوزت صلاحيات الأمين باي وبورقيبة وبن علي

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انتقد اليوم المحامي والقيادي السابق في حركة النهضة سمير ديلو بشدة ما اعتبره السياسة الشعبوية التي يعتمدها رئيس الجمهورية قيس سعيد، مبينا أن ما يقوم به اليوم هو فرض صلاحيات بالقوة وتطبيقها بالقوة.وفي حوار له في برنامج Le Grand Débat على اذاعة شمس أف أم، تونس اليوم مُعلقة بفكرة هلامية اسمها الشعب يريد، مبينا أن إجراءات 22 سبتمبر 2021 هي خطيئة في حق تونس.وتابع ديلو أن قيس سعيد اليوم يتمتع بصلاحيات أكثر من الصلاحيات التي كانت بيد الأمين باي والرئيسين السابقين الحبيب بورقيبة وزين العابدين بن علي.وقال ديلو، إن ما يحدث اليوم هو عملية تفكيك للدولة التونسية وأن البلاد عادت إلى مرحلة ما قبل الديمقراطية.