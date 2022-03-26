وزير الداخلية: رفع الحماية الأمنية عن 25 شخصا من بينهم رجال أعمال ونواب وسياسيون

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تجاوزات ديوانية كبدت الدولة الاف المليارات

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أعلن وزير الداخلية توفيق شرف الدين خلال مؤتمر صحفي السبت 26 مارس 2022 رفع الحماية والمرافقة الأمنية عن 25 شخصية من بينهم نواب ورجال أعمال وصحفيون وسياسيون، مؤكدا أنه لم يعد مسموحا الإبقاء عليهم لحماية هؤلاء في حين أن عدة مناطق وأحياء سكنية تحتاج لحماية أمنية ولهذه التجهيزات.وأضاف أن هذه القوى الأمنية تكلف الدولة ووزارة الداخلية تكاليف كبيرة لأن المصلحة الوطنية تطلبت ذلك بعد قرار لجنة أمنية قامت بدرس الموضوع.وأكد وزير الداخلية تسجيل جرائم وخروقات ديوانية لسنوات كبدت الإقتصاد التونسي الاف المليارات، مؤكدا أن الأبحاث جارية في هذا الإطار وأن إيقافات سيتم تنفيذها قريبا.وتحدث وزير الداخلية عن وجود شبهة حول وقوف عناصر ديوانية وراء مداهمة وإتلاف وثائق بمقر الاستعمالات الديوانية الذي تم الإعلان عنه مؤخرا للتغطية على جرائم ديوانية متورطة فيها شخصيات نافذة وعناصر ديوانية ، وفق تعبيره.موزاييك