مدير الأمن الرئاسي ووزير الداخلية وعدة إطارات أمنية سابقة أمام القضاء

رشاد جعيدان

Publié le Samedi 26 Mars 2022 - 10:05قراءة: 0 د, 49 ث
      
باشرت هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بتونس النظر في ملف القضية عدد 4 المتعلقة بتعذيب السجين السياسي رشاد جعيدان على خلفية اتهامه بمحاولة قلب نظام حكم بن علي خلال التسعينات...

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وبالمناداة على المتضرر حضر الجلسة وتمسك بتصريحاته السابقة نافيا انتمائه لاى حزب سياسي في تلك الفترة موضحا انه كان ضد نظام بن علي وضد حكمه وقراراته.


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وبالمناداة على المنسوب لهم الانتهاك وهم كل من وزير الداخلية الأسبق عبد الله القلال لم يحضر الجلسة وقد أصدرت في حقه المحكمة سابقا قرارا بتحجير السفر ،كما لم يحضر مدير الأمن الرئاسي علي السرياطي وحضر محاميه وقدم شهادة طبية تثبت مروره بوعكة صحية طالبا التأخير لإحضاره.

كما لم يحضر مسؤولون أمنيون سابقون وأعوان سجون متهمون في القضية بالتعذيب والإيقاف التعسفي واحتجاز شخص بدون إذن قانوني والعنف والتهديد وانتهاك الحق في المحاكمة العادلة.
وقد قررت المحكمة تاجيل القضية لجلسة 19ماي المقبل.

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