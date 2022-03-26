في لقائها ببودن ... "عزرا زيا " تؤكد أهمية الحفاظ على وجود مجتمع مدني مستقل وحيوي "

التقت رئيسة الحكومة نجلاء بودن مساء أمس الجمعة، مساعدة وزير الشؤون الخارجية الأمريكي المكلفة بالأمن المدني والديمقراطية وحقوق الإنسان، "عزرا زيا"، التي أكدت في تغريدة على تويتر ان اللقاء كان مثمرا حيث ناقشت القضايا الثنائية والإقليمية. و شددت على أن وجود مجتمع مدني مستقل وحيوي أمر أساسي في الديمقراطية ويجب الحفاظ عليه.... وفق ما جاء في التدوينة
يذكر أن المسؤولة الأمريكية، التي تقوم هذه الايام بجولة في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط، قد التقت مساء أمس وزير الخارجية عثمان الجرندي , والتقت أول أمس وزير الداخلية، توفيق شرف الدين والأمين العم للاتحاد نور الدين الطبوبي كما التقت أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والتقت رئيسة الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر روضة العبيدي ...
يذكر أن المسؤولة الأمريكية، التي تقوم هذه الايام بجولة في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط، قد التقت مساء أمس وزير الخارجية عثمان الجرندي , والتقت أول أمس وزير الداخلية، توفيق شرف الدين والأمين العم للاتحاد نور الدين الطبوبي كما التقت أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والتقت رئيسة الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر روضة العبيدي ...
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