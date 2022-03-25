أنور بن قدور: الاتحاد ابلغ صندوق النقد الدولي بتحفظاته على رفع الدعم وتجميد الانتدابات والاجور

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استقبل نور الدين الطبوبي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل بعثة صندوق النقد الدولي بتونس. وقد حضر اللقاء الأمناء العامون المساعدون أنور بن قدور ومنعم عميرة ومحسن اليوسفي وخبراء الاتحاد.وقال أنور بن قدور في تصريح للشعب نيوز ان اللقاء كان مناسبة لتبادل الآراء ووجهات النظر. وبين أن الاتحاد العام التونسي للشغل قدم تحفظاته على البرنامج الحكومي المقدم وخاصة رفع الدعم وتجميد الانتدابات والأجور.وفسر بن قدور أن أبرز مؤاخذات الاتحاد على مقترح الحكومة المقدم لصندوق النقد الدولي هو أنه لا يمثل برنامجا اقتصاديا بل هو مجرد حزمة من الإجراءات التقنية المحاسبتية التي لا تهدف إلى إصلاح الوضع الاقتصادي ولا تتضمن اية رؤية. وأشار الأمين العام المساعد إلى أن الحكومة لا تمتلك نظرة اقتصادية وهو ما يفسر العجز عن مواجهة الغلاء والتضخم والبطالة. وقال الامين العام المساعد أن الاتحاد متمسك بإصلاح المؤسسات العمومية حالة بحالة غير أن الحكومة لم تقدم إلى الآن أي تصور للإصلاح. و في رده على اعتبار أن الوضع الاقتصادي سيء جدا دعا الأمين العام المساعد الحكومة إلى مصارحة الشعب حول حقيقة الوضع.