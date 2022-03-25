وزيرة العدل تشرف على جلسة عمل مع وفد عن النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي


Publié le Vendredi 25 Mars 2022 - 17:11قراءة: 0 د, 26 ث
      
أشرفت وزيرة العدل ليلى جفال ظهر اليوم على جلسة عمل مع لجنة المفاوضات و الإعداد و البرمجة بالمكتب التنفيذي للنقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي، بحضور عضوين من ديوان الوزيرة.

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وقد خُصّصت الجلسة للتباحث بشأن عدد من المشاغل المهنية و الاجتماعية ذات العلاقة بعمل أعوان و إطارات سلك السجون و الإصلاح. وقد تم التأكيد خلال اللقاء على تكريس مبدأ التشاركية الفعلية بين جميع الأطراف لوضع إستراتيجية عملية لإصلاح المنظومة السجنية والإصلاحية والنهوض بالوضعية الاجتماعية لأعوان وإطارات السجون والإصلاح بما يتماشى وخصوصية السلك و تحسين جودة وظروف العمل بالمؤسسة السجنية.



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