ماهر زيد: القنصلية الأمريكية وجهت توبيخا للداخلية بسبب احتجاز أبنائي الحاملين للجنسية الأمريكية


Publié le Vendredi 25 Mars 2022 - 12:07قراءة: 0 د, 24 ث
      
كشف ماهر زيد النائب في البرلمان المجمدة أعماله في مداخلة على قناة الزيتونة ان القنصلية الأمريكية وجهت توبيخا للداخلية بسبب احتجاز أبنائه الحاملين للجنسية الأمريكية.

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وأضاف ماهر زيد " تم اقتياد أبنائي بملابس النوم إلى مركز الأمن لخمس ساعات ثم تم تهديدهم بعرضهم على جهاز كشف الكذب قبل ان يتم إلقائهم في الشارع صباحا".

وتابع ماهر زيد " القنصلية الأميركية وجهت توبيخا حادا لوزارة الداخلية وغير صحيح اننا توجهنا للسفارات للضغط على السلطة في الملف".
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