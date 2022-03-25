ماهر زيد: القنصلية الأمريكية وجهت توبيخا للداخلية بسبب احتجاز أبنائي الحاملين للجنسية الأمريكية

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كشف ماهر زيد النائب في البرلمان المجمدة أعماله في مداخلة على قناة الزيتونة ان القنصلية الأمريكية وجهت توبيخا للداخلية بسبب احتجاز أبنائه الحاملين للجنسية الأمريكية.وأضاف ماهر زيد " تم اقتياد أبنائي بملابس النوم إلى مركز الأمن لخمس ساعات ثم تم تهديدهم بعرضهم على جهاز كشف الكذب قبل ان يتم إلقائهم في الشارع صباحا".وتابع ماهر زيد " القنصلية الأميركية وجهت توبيخا حادا لوزارة الداخلية وغير صحيح اننا توجهنا للسفارات للضغط على السلطة في الملف".