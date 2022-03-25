احكام سجنية في حق المسؤول عن المنقولات المصادرة وابنته


Publié le Vendredi 25 Mars 2022 - 10:51قراءة: 0 د, 29 ث
      
قررت أمس هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب القضائى المالي بالعاصمة الحكم ب5 سنوات سجنا في حق المسؤول عن المنقولات المصادرة من أجل اتهامه بارتكاب تجاوزات والاستيلاء على أموال متأتية من عمليات بيع 4 سيارات مصادرة وارتكاب تجاوزات مالية وخروقات خلال فترة إدارته واشرافه لمدة 5 سنوات على المنقولات المصادرة .

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كما قضت المحكمة بالسجن لمدة عامين اثنين في حق ابنته التى اتهمت باستغلال نفوذ والدها والحصول على امتيازات وسفرات إلى ماليزيا وامريكا وتمتيعها براتب قدره 1200 دينار دون مباشرة عملها بالاصافة لانتدابها دون القيام بمناظرة في الغرض

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