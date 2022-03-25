ملف قضية تعذيب معينة "الطرابلسبة" أمام القضاء

. ..

نظرت صباح امس الخميس هيئة الدائرة الجنائية المتخصصة في العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بتونس في القضية عدد 26 المتعلقة بالمعينة المنزلية التي كانت تعمل لدى إحدى عائلات "الطرابلسية" والتي تم التنكيل بها وتعذيبها وفق ما ورد في نص الإحالة على الدائرة المذكورة ، ولم تحضر المتضررة وقررت المحكمة تأجيل القضية لجلسة 20 جوان لحضور المنسوب لهم الانتهاك.وقد شملت الأبحاث في قضية الحال كلا من الرئيس الراحل زين العابدين بن علي الذي حفظت في حقه التهمة بموجب الوفاة وعدد من الإطارات الامنية ومحمد بن المنصف الطرابلسي وزوجته ووالدتها وشقيقها