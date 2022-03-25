لقاء اتحاد الشغل بوفد عن صندوق النقد الدولي: أي إصلاح لا يتضمن بعدا اجتماعيا ولا يراعي ظروف التونسيين هو مجرد ترقيع

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يجب مراجعة منظومة الدعم وتقنينها.. والدعم ليس فقط للمواد الأساسية بل للمؤسسات



المنشور عدد 20 تحريضي وسنلغيه بطريقتنا

أكد الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل، سامي الطاهري، اليوم الجمعة 25 مارس 2022، أن اللقاء الذي سيجمع اتحاد الشغل مع ممثلي صندوق النقد الدولي سيكون كغيره من القاءات والاتحاد سيبلغه موقفه.وأضاف سامي الطاهري، خلال استضافته في ماتينال اذاعة شمس ، أن الاتحاد يرى بأن أي إصلاح لا يتضمن بعدا اجتماعيا ولا يراعي ظروف التونسيين هو مجرد ترقيع.ولفت الطاهري إلى ضرورة التفكير في حلول خاصة داخلية ومواردنا الذاتية خاصة وأن صندوق النقد الدولي يقدم وصفات جاهزة تطبق في كل دول العالم بالطريقة نفسها والتي أثبتتت فشلها.وشدد الطاهري، على ضرورة مراجعة منظومة الدعم وتقنينها.وقال إنه ليس لنا منظومة دعم واضحة ولا صندوق دعم واضح ولا مناشير واضحة لتسيير الدعم.وتابع أنه من الضروري ماجعة الدعم وإصلاحه مؤكدا أنه لا يجب الاكتفاء بمراجعة دعم المواد الأساسية بل يجب النظر أيضا في الدعم الوجه للمؤسسات.وبخصوص المؤسسات العمومية، جدد الطاهري التأكيد على أهمية إصلاح هذه المؤسسات التي قدمت للبلاد لكنها تعيش بعض الاضطرابات والتي سعت الدولة إلى تحطيمها.و الطاهري، إن المنشور عدد 20 الصادر عن رئاسة الحكومة بتاريخ 9 ديسمبر 2021 والمتعلق بعملية التفاوض مع النقابات، تحريضي.وأضاف أن اتحاد الشغل سيلغي هذا المنشور بطريقته.وشدد الطاهري على أن هذا المنشور يؤدي إلى توتر اجتماعي متصاعد ويؤدي إلى وقوع انفلات لا يمكن التحكم فيه.وأشار الطاهري إلى أن هناك رغبة سياسية لضرب العمل النقابي والاتحاد بطريقة مخفية بهدف تمرير برنامج الإصلاحات الذي ستقدمه الحكومة لصندوق النقد الدولي.