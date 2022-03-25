فظيع.. في روما... شابان تونسيان يغتصبان شابا وامه

كشفت وسائل إعلام ايطالية بأن شابان تونسيان تتراوح أعمارهم بين 16 و17 سنة أقدما نهاية الأسبوع الماضي على اغتصاب شاب ووالدته في ضواحي العاصمة روما .
وأوضح الشاب للشرطة الايطالية إنه تعرض للسرقة والاغتصاب رفقة والدته عند خروجهما من ناد ليلي من قبل شابين تونسيين كانا في حالة سكر
.ووفق التحريات فان الشابين التونسيين وصلا إلى ايطاليا في رحلة للهجرة الغير الشرعية وكانا يقيمان في مركز للإيواء وقد تم القبض عليهما.
وأوضح الشاب للشرطة الايطالية إنه تعرض للسرقة والاغتصاب رفقة والدته عند خروجهما من ناد ليلي من قبل شابين تونسيين كانا في حالة سكر
.ووفق التحريات فان الشابين التونسيين وصلا إلى ايطاليا في رحلة للهجرة الغير الشرعية وكانا يقيمان في مركز للإيواء وقد تم القبض عليهما.
Commentaires
0 de 0 commentaires pour l'article 243383