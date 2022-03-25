أنس جابر تتأهل إلى الدور ثمن النهائي من بطولة ميامي

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تأهلت البطلة التونسية أنس جابر إلى الدور ثمن النهائي من بطولة ميامي للتنس ذات (1000 نقطة) بعد تغلبها في الدور الثاني بمجموعتين دون رد على المصنفة 63 عالميا البولندية ماجدا لينات.وستواجه جابر كايا كانابي من استونيا ( 61 عالميا).وكانت جابر اعفيت من خوض الدور الأول للبطولة..يذكر ان البطلة التونسية حافظت على مركزها العاشر عالميًا للأسبوع الخامس على التوالي، من خلال التصنيف العالمي الجديد الصادر يوم الاثنين.