الخارجية الأمريكية تؤكد دعمها لهيئة الانتخابات لإجراء الاستفتاء والانتخابات

التقت وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية للأمن المدني والديمقراطية وحقوق الانسان، "عزرا زيا أمس بأعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.وكان برفقتها سفير الولايات المتحدة الامريكية بتونس، "دونالد بلوم".
وفي تغريدة على تويتر كتبت عزرا زيا التالي:
"التقيت اليوم بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس للتأكيد على التزام الولايات المتحدة بإجراء انتخابات حرة ونزيهة. نحن ندعم هذه المؤسسة الديمقراطية الرئيسية في أداء دورها المنصوص عليه دستوريًا لإجراء الاستفتاء والانتخابات."
يذكر أن عزرا زيا كانت التقت في وقت سابق أمس وزير الداخلية توفيق شرف الدين .
كما زارت رفقة رئيسة الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر روضة العبيدي ملجأ نساء ضحايا العنف والاتجار بالبشر.
وكان الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي استقبل صباح أمس الخميس وكيلة وزارة الخارجية الأميركية للأمن المدني والديمقراطية وحقوق الإنسان.
وكانت الوزيرة الأمريكية حلّت بتونس الأربعاء ... ووفق بلاغ للخارجية الأمريكية تناقش وكيلة الوزارة خلال لقاءاتها القضايا الثنائية والإقليمية والتحديات الاقتصادية التي تواجهها تونس نتيجة العدوان الروسي على أوكرانيا، كما تلتقي وكيلة الوزارة مدافعين عن حقوق الإنسان وقادة من المنظمات الوطنية وممثلين عن المجتمع المدني التونسي للاستماع إلى وجهات نظرهم حول التحديات التي تواجه تونس والفرص المتاحة أمامها.
وفي تغريدة على تويتر كتبت عزرا زيا التالي:
"التقيت اليوم بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس للتأكيد على التزام الولايات المتحدة بإجراء انتخابات حرة ونزيهة. نحن ندعم هذه المؤسسة الديمقراطية الرئيسية في أداء دورها المنصوص عليه دستوريًا لإجراء الاستفتاء والانتخابات."
يذكر أن عزرا زيا كانت التقت في وقت سابق أمس وزير الداخلية توفيق شرف الدين .
كما زارت رفقة رئيسة الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر روضة العبيدي ملجأ نساء ضحايا العنف والاتجار بالبشر.
وكان الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي استقبل صباح أمس الخميس وكيلة وزارة الخارجية الأميركية للأمن المدني والديمقراطية وحقوق الإنسان.
وكانت الوزيرة الأمريكية حلّت بتونس الأربعاء ... ووفق بلاغ للخارجية الأمريكية تناقش وكيلة الوزارة خلال لقاءاتها القضايا الثنائية والإقليمية والتحديات الاقتصادية التي تواجهها تونس نتيجة العدوان الروسي على أوكرانيا، كما تلتقي وكيلة الوزارة مدافعين عن حقوق الإنسان وقادة من المنظمات الوطنية وممثلين عن المجتمع المدني التونسي للاستماع إلى وجهات نظرهم حول التحديات التي تواجه تونس والفرص المتاحة أمامها.
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