زهير حمدي لسالم لبيض: تقلدت منصبا وزاريا في حكومة الاخوان ودماء بلعيد والبراهمي لم تجفا


Publié le Jeudi 24 Mars 2022 - 20:36قراءة: 0 د, 31 ث
      
انتقد الامين العام للتيار الشعبي زهير حمدي تصريحات النائب عن حركة الشعب سالم لبيض بسبب موقفه من علاقة الشهيد محمد لبراهمي بمنظومة ما بعد 2011.
وقال زهير حمدي " ان الإسلاميين لهم أذرعهم في التيار القومي كما هو الحال مع التيار الماركسي والليبرالي".
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وأضاف زهير حمدي " سالم لبيض احد الأطراف التي مكنت للوهابين والاخوان من التغلغل في المجتمعات العربية وليس في تونس فقط".
وتابع " سالم لبيض تقلد وزارة في حكومة الإخوان بينما دماء شكري بلعيد لم تجف كما انه واصل تقلد السلطة عندما قتل محمد البراهمي".
واتهم زهير حمدي سالم لبيض بانه يتبني تفكيرا داعشيا احاديا.
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Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 243371

Fathi  (Libya)  |Jeudi 24 Mars 2022 à 21h 36m |           
جماعة البراميل......يبايعون ولي نعمتهم .....بشار....النعجة....قاتل شعبه......ويدعون لعودته لزريبة الدول .................العربية........رصيدكم النضالي.....الصبة....والقوادة......لكل الانظمة الفاسدة......زيدوا روحو لدمشق......نصرة.......للنعاج.....امثالكم.....



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