وزير الإقتصاد يبحث مع رئيس الجمعية المهنية للبنوك بالكوت ديفوار فرص دعم الإستثمار والشراكة

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إلتقى وزير الإقتصاد والتخطيط سمير سعيّد برئيس الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية بالكوت ديفوار Jerome EHUI والمدير التنفيذي Siege KOUAMELAN.وأكد سمير سعيّد بالمناسبة على أهمية دور البنوك والمؤسسات المالية في تعزيز التبادل التجاري ودفع الإستثمار وبعث المشاريع المشتركة سواء على المستوى الثنائي أو في إطار أوسع، مشيرا أن المرافقة المالية وتوفير الضمانات تعدّ من أبرز عوامل النجاح خاصة بالنسبة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة وكذلك المؤسسات الناشئة.وتطرّق الوزير إلى المجالات والقطاعات التي يمكن أن تتوفر فيها فرصا حقيقية للشراكة بين تونس والبلدان الإفريقية لاسيما الكوت ديفوار من ذلك مجال الرقمنة والتطوير التكنولوجي والاقتصاد الأخضر وتنمية القدرات البشرية وغيرها من المجالات...من جانبه بيّن Jerome EHUI، أن هذه الزيارة إلى تونس تندرج في إطار الإعداد للدورة السادسة للمنتدى الدولي حول الآليات المالية الرقمية الذي سيلتئم على هامش الصالون الدولي لتكنولوجيات المعلومات والإتصال الذي ستحتضنه العاصمة الإيفوارية أبيدجان من 30 ماي إلى 01 جوان 2022 وذلك للتنسيق مع نظراءهم من الجمعية المهنية للبنوك التونسية حول برامج واتفاقيات التعاون المزمع توقيعها بالمناسبة.وأكد EHUI، على استعداد الجمعية المهنية للبنوك ببلاده لمضاعفة الجهود من أجل الارتقاء بالشراكة والتبادل بين البلدين إلى مستويات أفضل، مشيرا في هذا السياق إلى أهمية دور البنوك في هذا الاتجاه وقدرتها على المساهمة في بناء شراكات اقتصادية مثمرة خدمة للمصلحة المشتركة.