الطبوبي: قريبة أحد الوزراء خصّصت موقعا لشتمي ونقابة الصحفيين

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الطبوبي لسعيد : أطلع قول للشعب وين ماشين !!‎‎

قال أمين عام اتحاد الشغل نور الدين الطبوبي في تصريح لاذاعة موزاييك اليوم الخميس 24 مارس 2022 ''إن ما عشناه مع المنظومات السابقة في الحكم نعيشه مع الحكام الجدد بتوظيفهم وسائل التواصل الاجتماعي لشتم وسحل كل من يخالفهم الرأي".وأضاف الطبوبي أن شقيقة زوج أحد الوزراء في حكومة بودن خصصت موقعا كاملا لشتمه ونقابة الصحفيين على خلفية مواقفهم المدافعة عن الاعلام العمومي وعن حرية الاعلام والتعبير اجمالا .وشدد الطبوبي بالقول "شتمهم لن يغير مواقفنا طبعا نرفض تدجين الاعلام سواء كان عموميا أو خاصا ونرفض قطعا أن يتحول الاعلام العمومي الى بوق للسلطة كما لن يكون بيدقا لأي كان ونرفض توظيفه"، متابعا "نريد اعلاما نزيها وحرا ومستقلا ولمن يفقه السياسة فان اعلاما مدجنا يضر ولا نفع له"وعن الاستهداف المتواتر للاعلاميين ولحرية الاعلام، وأكّد أنّ الاتحاد أول من يقف لمناصرة حرية الاعلام وسيكون كما كان دوما مناصرة لحرية الصحفيين ومدافعا عن مكانتهم في المجتمع بالتوازي مع دفاعه عن قيم الديمقراطية من قضاء مستقل وحرية التظاهر ورد الاعتبار للتعليم.استهجن نور الدين الطبوبي أمين عام اتحاد الشغل ما اعتبره جهلا بقيمة ورؤى الاتحاد العام التونسي للشغل، مستنكرا ما أتته حكومة نجلاء بودن ببعث المنشور عدد 20 المعطل للتفاوض ...وقال الطبوبي:" اليوم وفي هذا الظرف الدقيق باش نرجع نعارك على حقي النقابي ... الحكومة هاذي باش تعلمني نفاوض ؟؟ أنا اليوم ما تعنينيش حكومة مؤقتة يهمني المنتخب مباشرة من الشعب يحكي معانا ومع الشعب !وفي سياق متصل، قال الطبوبي إن "الاتحاد مصر على مطالبة رئيس الجمهورية الحاكم الحقيقي والجامع للسلط بيده للخروج ومخاطبة الشعب حول خياراته الاقتصادية والاجتماعية"!وخاطب الطبوبي في الكلمة التي ألقاها بمناسبة انعقاد مؤتمر الجامعة العامة للنفط بالحمامات، قيس سعيد قائلا :" يا سيد الرئيس يا منتخب مباشرة من الشعب اطلع قوللنا وين ماشين شنية خيارات الاقتصادية والاجتماعية وكيف سنعيد اطلاق اقتصادنا ".وكشف الطبوبي ان الاتحاد سيلتقي غدا ممثل صندوق النقد الدولي ولا يعلم كيف تقدم حكومة بودن وثيقة سطحية تشبه عملية حسابية بسيطة دون مضمون استراتيجي تبين رؤية السلطة حول انعاش الاقتصاد".المصدر- موزاييك