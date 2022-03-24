رئيس الجمهورية يستقبل وزير تكنولوجيات الاتصال ووزير النقل


Publié le Jeudi 24 Mars 2022 - 16:36قراءة: 1 د, 7 ث
      
استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الخميس 24 مارس 2022 بقصر قرطاج، نزار بن ناجي، وزير تكنولوجيات الاتصال.

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ووفق بلاغ لمؤسسة الرئاسة تناول اللقاء جملة من المحاور، ومن بينها الاستشارة الوطنية ومحاولات تعطيلها من جهات تمّ تحديدها بالرغم من نجاح الاستشارة بفضل إرادة الشعب التونسي والإطارات التونسية التي تصدّت للمحاولات اليائسة التي تم إحباطها.


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كما تطرّق اللقاء إلى ضرورة اتخاذ كل الإجراءات تحسّبا للهجمات السيبرنية التي هي نوع من الإرهاب لا تتورّع في اللجوء إليه الشبكات الإرهابية لضرب مؤسسات الدولة وسائر المؤسسات بوجه عام مثلما حصل في الساعات والأيام الأخيرة.




كما استقبل رئيس الجمهورية ربيع المجيدي، وزير النقل.وتناول اللقاء عددا من المواضيع المتعلقة بواقع النقل في تونس سواء البرّي أو البحري أو الجوي. كما تم التعرّض إلى المشاريع التي من شأنها تطوير هذا القطاع الحيوي، وخاصة مشروع القطار السريع الذي يربط شمال تونس بجنوبها وما سيكون لهذا المشروع من أثر إيجابي لا في مستوى تنقل الأشخاص فحسب ولكن في المستوى الاقتصادي وسائر المستويات الأخرى لأن النقل هو شريان الاقتصاد.

كما تم التطرق إلى عدد من الصعوبات الناتجة عن سوء التصرّف وإهدار المال والاعتداء عليه، وهي صعوبات أكثرها مفتعل.
وشدّد رئيس الجمهورية على ضرورة تطبيق القانون على كل من يقتضي القانون تتبعه لأن المؤسسات والمنشآت العمومية ملك للشعب التونسي ولا مجال لتركها لمن يريدون تدميرها أو العبث بها.





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