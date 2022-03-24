البنك المركزي التونسي يعلن السيطرة على هجمة سيبرينية صباح الاربعاء فشلت في اختراق نظامه المعلوماتي


Publié le Jeudi 24 Mars 2022 - 16:29قراءة: 0 د, 29 ث
      
أعلن البنك المركزي التونسي ان نظام السلامة المعلوماتية التابع له تمكن من الكشف عن هجمة سيبرنية صبيحة، امس الاربعاء، والتي تمت السيطرة علىها .

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واضاف البنك المركزي التونسي في بلاغ له، ان السيطرة تمت بفضل تضافر جهود مصالح كل من البنك المركزي التونسي والوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية.

وشددت مؤسسة الاصدار على ان جميع المعطيات المتعلقة بالنظام المعلوماتي للبنك المركزي التونسي لم تخترق وظلت سليمة وذلك بالرغم من تسجيل المؤسسة لبعض الاضطرابات على مستوى عدد من أنشطتها ومن بينها موقع الواب الرسمي.
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واكد في ذات الصدد تواصل السير العادي لعمل الخدمات المتصلة بالنظام البنكي الوطني والدولي.




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