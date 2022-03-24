حركة النهضة تدين التهم االكيدية للنواب والسياسيين والناشطين الحقوقيين

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عياض اللومي " رفعت قضية لاتحاد البرلمان الدولي ضد سعيد ووزيرة العدل ومديرة الأمن الرئاسي"

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أدانت حركة النهضة بشدة في تدوينة بصفحتها الرسمية على الفايسبوك اليوم الخميس "ما تقوم به السلطة من توجيه للتهم الكيدية للنواب والسياسيين والناشطين الحقوقيين المناهضين لانقلاب 25جويلية ومن بينهم الأستاذ عياض اللومي ".وأكدت النهضة أن هذه السياسة لن ترهب أنصار الحرية والشرعية ولن تقود تونس إلى خير بل إلى المزيد من التأزم على جميع المستويات.يشار الى ان وزير العدل اذنت بفتح قضية ضد اللومي في ملف يتعلق بتجاوزات مالية وعقارية.من ناحيته قال النائب بالبرلمان عياض اللومي في مدخلة عبر امواج " راديو ماد" الخميس 24 مارس 2022 أنه رفع قضيّة لاتحاد البرلمان الدولي ضد رئيس الجمهورية ، قيس سعيّد ووزيرة العدل ومدير الأمن الرئاسي.وأكد اللومي ان القرار ياتي إثر البحث الذي تم فتحه ضدّه وبخصوص إجراء منعه من السفر .وقال عياض اللومي ان السلطة تريد الانتقام منه بسبب مواقفه السياسية مضيفا " انا بعيد عن كل شبهة".