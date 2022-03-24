لقاء بين الأمين العام للاتحاد ووكيلة وزارة الخارجية الأمريكية‎‎

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استقبل الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي صباح اليوم الخميس اوزرا زايا وكيلة وزارة الخارجية الأميركية للأمن المدني والديمقراطية وحقوق الإنسان، بمعية سفير الولايات المتحدة بتونس دونالد بلوم وبحضور أنور بن قدور الأمين العام المساعد المسؤول عن الدراسات و عبد الرحمان اللاحقة ونزار بن صالح خبيري الاتحاد .و وفق نشرة للاتحاد, تطرق اللقاء الذي تواصل لأكثر من ساعة وربع ، إلى الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي بتونس وكيفية دعم التجربة الديمقراطية حيث عبر الجانب الأمريكي عن تقديره للدور الذي يقوم به الاتحاد العام التونسي للشغل منذ الاستعمار في الدفاع عن القضايا الوطنية كما أكدت وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية على العلاقات التاريخية بين تونس والولايات المتحدة وجددت تأكيد الإدارة الأمريكية على أهمية احترام الحقوق النقابية و حقوق الإنسان وحرية التعبير وقيم الحريات العامة والفردية والديمقراطية ، مثمنة الدور التاريخي للاتحاد في كل الأزمات التي مرت بها تونس .من جهته أكد الطبوبي انفتاح الاتحاد على الإصلاحات وهو موقف عبرت عنه المنظمة في كافة الفترات ومع كل الحكومات شريطة عدم المس بقوت التونسيات والتونسيين وضرورة أن يتقاسم الجميع التضحيات و حتى لا تكون لها تبعات على الاستقرار في البلاد و بين الأمين العام أن الوضع الذي تمر به تونس يتطلب الدعم من أصدقائها للخروج من الوضع السياسي الاقتصادي والاجتماعي الصعب كما أن الاتحاد يؤكد على ضرورة إيجاد حزمة موحدة من الحلول السياسية والاقتصادية والاجتماعية .وكانت الوزيرة الأمريكية حلّت بتونس أمس الأربعاء ومن المنتظر أن تجتمع بكبار المسؤولين الحكوميين لمناقشة الإصلاحات السياسية والاقتصادية الشاملة، وحماية حقوق الإنسان، والدور المتكامل الذي يلعبه المجتمع المدني في ديمقراطية قوية.ووفق بلاغ للخارجية الأمريكية تناقش وكيلة الوزارة أيضا في خلال لقاءاتها القضايا الثنائية والإقليمية والتحديات الاقتصادية التي تواجهها تونس نتيجة العدوان الروسي على أوكرانيا، كما تلتقي وكيلة الوزارة مدافعين عن حقوق الإنسان وقادة من المنظمات الوطنية وممثلين عن المجتمع المدني التونسي للاستماع إلى وجهات نظرهم حول التحديات التي تواجه تونس والفرص المتاحة أمامها.