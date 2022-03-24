محاكمة النائب الصحبي سمارة أمام القطب المالي


Publié le Jeudi 24 Mars 2022 - 14:30قراءة: 0 د, 38 ث
      
نظرت ظهر اليوم الخميس 24 مارس 2022 هيئة الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الفساد المالي بالقطب القضاىي المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس ، في القضية المتهم فيها النائب الصحبي سمارة بتلقي اموال من احدى وكالات الاتصال ابان حكم الرئيس الراحل بن علي ،وقد تمت إحالة سمارة على معنى الفصلين 82 و 96 من المجلة الجزائية المتعلق بحصول موظف عمومي او شبهه على منافع لا وجه لها والاضرار بالادارة .

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وبالمناداة على الصحبي سمارة حضر الجلسة بحالة سراح ،وحضر محاموه، وبينوا أن القضية محل تعقيب وقدموا شهادة نشر واتضح أن قرار دائرة الاتهام الصادرة بتاريخ 13 فيفري 2019 محل طعن بالتعقيب ،وقررت المحكمة تأجيل القضية لجلسة 26 ماي لانتظار مأل الطعن بالتعقيب في قرار دائرة الاتهام بخصوص القضية .
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وللإشارة فإن الصحبي سمارة حوكم ابتدائيا ب4 سنوات سجنا فأستأنف الحكم .

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