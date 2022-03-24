جوهر بن مبارك: أشعر بالظلم لعدم قطع الماء في أريانة وأطالب بالمعاملة بالمثل مع ولاية بنعروس

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علّق الخميس 14 مارس، الناشط السياسي جوهر بن مبارك على انقطاع المياه في ولاية بنعروس.وقال جوهر بن مبارك في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بالفايسبوك " سكّان ولاية اريانة وانا واحد منهم نشعرو بالانزعاج و الظلم لعدم قطع الماء ونطالبو بالمعاملة بالمثل مع ولاية بنعروس!!! لقد بلغ الهوس أشدّه وتجاوز حدّه".وكانت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه ،أفادت أن الأشغال الأساسية لربط القناة الرئيسية لجلب المياه قطر 1600مم باتجاه الضاحية الجنوبية للعاصمة على مستوى مفترق بن دحة ، قد انتهت على الساعة التاسعة صباحا من نهار اليوم الخميس 24 مارس 2022وأكدت في بلاغ لها، أن عملية إعادة تدفق المياه من محطة المعالجة بغدير القلة وتعبئة القناة والخزانات والشبكات قد انطلقت وبذلك من المنتظر استئناف التزويد تدريجيا بداية من اليوم الخميس 24مارس 2022 على الساعة منتصف النهار على أن يتواصل تزويد كل المناطق المعنية بصفة طبيعية خلال يومي الخميس 24مارس والجمعة 25مارس 2022.وكانت هذه الاشغال، قد تسببت في انقطاع المياه منذ يوم 21 مارس 2022 بكامل معتمديات ولاية بن عروس وعدد من المعتمديات بولايات نابل وتونس وزغوانوتجدر الإشارة إلى أن رئيس الجمهورية، قيس سعيد، كان قد أدى عشية أمس الأربعاء، زيارة تفقدية إلى مفترق بن دحة ، أين عاين تقدم الأشغال الجارية في المنطقة، لا سيما المتعلقة بشبكة نقل المياه نحو الضاحية الجنوبية، واطلع على مدى الالتزام بالمواعيد المحددة للانتهاء منها.وخلال هذه الزيارة، أكد المشرفون على تنفيذ الأشغال، لرئيس الدولة، أن الأشغال تقدمت بشكل كبير، وأنها ستنتهي قبل الآجال المحددة بقرابة 20 ساعة.