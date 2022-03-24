معز الجدودي: الحكومة الحالية ليست متحملة مسؤوليتها ... والإجراءات العاجلة لدفع اللإقتصاد كلها شعارات

تعليقا على المجلس الوزاري المنعقد مساء امس حول الإجراءات العاجلة لدفع الاقتصاد ، قال الخبير الإقتصادي معز الجودي، انها "مجرد شعارات".
ودعا الجودي، ضيف ماتينال اذاعة شمس اليوم الخميس، رئيسة الحكومة الى الخروج لطمئنة الشعب التونسي والمستثمرين، معتبرا ان الحكومة الحالية ليست متحملة مسؤوليتها في القيادة.
واعتبر الجودي ان الرقمنة وتطوير المنظومة الاعلامية الى منظومة موحدة بين جميع الوزارات، الى جانب تطوير الرقمنة في المعاملات الادارية، هي من ابسط الاصلاحات التي يجب ان تنطلق بها الحكومة في مسار الاصلاحات المنتظرة منها.
عن الترقيم السيادي لتونس: 'يحبّلنا 15/20 سنة بش نرجعو كيما قبل'
وتعليقا على تخفيض وكالة "فيتش رايتنغ" للتصنيف الائتماني، ترقيم تونس السيادي إلى (CCC) مع آفاق سلبية بعد أن كانت قد صنفتها عند لـ (-B) مع آفاق سلبية، أكد معز الجودي ان تونس أمامها على الأقل 15 الى 20 سنة للعودة إلى تصنيفها القديم، قائلا "تحبلنا 15/20 سنة بش نجعو كيما قبل".
واضاف الجودي ان مهمة العودة للتصنيف القديم، اصبحت اكثر تعقيدا خاصة وان الممولين والمستثمرين لا يقدمون الدعم والاستثمار المالي إلى دول في مثل هذا التصنيف المتدني.
وتابع الجودي ان هذ الترقيم لا يسمح لتونس بالخروج إلى السوق الاقتصادية العالمية كما يمنعها ايضا من الحصول على قروض.
واعتبر الجودي انه الى جانب الاصلاحات الكبرى والجوهرية المطلوبة من الدولة، فان تونس اليوم لها احتياجات مستعجلة وفي مقدمتها صرف الاجور مستقبلا.
ودعا الجودي الحكومة الى التسريع بالاصلاحات وتطمين المستثمرين في الداخل والخارج، الى جانب المواطنين، قبل ان تعيش تونس نفس السيناريو اليوناني وتعلن افلاسها.
ودعا الجودي، ضيف ماتينال اذاعة شمس اليوم الخميس، رئيسة الحكومة الى الخروج لطمئنة الشعب التونسي والمستثمرين، معتبرا ان الحكومة الحالية ليست متحملة مسؤوليتها في القيادة.
واعتبر الجودي ان الرقمنة وتطوير المنظومة الاعلامية الى منظومة موحدة بين جميع الوزارات، الى جانب تطوير الرقمنة في المعاملات الادارية، هي من ابسط الاصلاحات التي يجب ان تنطلق بها الحكومة في مسار الاصلاحات المنتظرة منها.
عن الترقيم السيادي لتونس: 'يحبّلنا 15/20 سنة بش نرجعو كيما قبل'
وتعليقا على تخفيض وكالة "فيتش رايتنغ" للتصنيف الائتماني، ترقيم تونس السيادي إلى (CCC) مع آفاق سلبية بعد أن كانت قد صنفتها عند لـ (-B) مع آفاق سلبية، أكد معز الجودي ان تونس أمامها على الأقل 15 الى 20 سنة للعودة إلى تصنيفها القديم، قائلا "تحبلنا 15/20 سنة بش نجعو كيما قبل".
واضاف الجودي ان مهمة العودة للتصنيف القديم، اصبحت اكثر تعقيدا خاصة وان الممولين والمستثمرين لا يقدمون الدعم والاستثمار المالي إلى دول في مثل هذا التصنيف المتدني.
وتابع الجودي ان هذ الترقيم لا يسمح لتونس بالخروج إلى السوق الاقتصادية العالمية كما يمنعها ايضا من الحصول على قروض.
واعتبر الجودي انه الى جانب الاصلاحات الكبرى والجوهرية المطلوبة من الدولة، فان تونس اليوم لها احتياجات مستعجلة وفي مقدمتها صرف الاجور مستقبلا.
ودعا الجودي الحكومة الى التسريع بالاصلاحات وتطمين المستثمرين في الداخل والخارج، الى جانب المواطنين، قبل ان تعيش تونس نفس السيناريو اليوناني وتعلن افلاسها.
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