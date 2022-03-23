سالم لبيض: زهير المغزاوي وهيكل المكي مشمولان بإجراء S 17


Publié le Mercredi 23 Mars 2022 - 21:07قراءة: 0 د, 32 ث
      
كشف النائب في البرلمان المعلقة أشغاله سالم لبيض أن كلا من امين عام الحزب زهير المغزاوي والنائب هيكل المكي مشمولان بإجراء " S 17".
وتابع لبيض " تحدثنا مع رئيس الجمهورية قيس سعيد حول الامر فاكد بأنه لم يعطي تعليمات للتضييق عليهما".
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يذكر أن هذا إجراء الS17 الذي بوبته وزارة الداخلية ضمن إستراتيجيتها الوطنية لمقاومة الإرهاب، والحد من سفر الشباب إلى "بؤر التوتر" منذ 2013، تصفه منظمات حقوقية محلية ودولية بغير الدستوري، وبانتهاكه لأبسط حقوق الأفراد في التنقل بحرية، سواء داخل تونس أو خارجها، كما أن المحكمة الإدارية أقرت بعدم شرعيته، لكن رغم ذلك تواصل الأجهزة الأمنية في البلاد تطبيقه على الأفراد .

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