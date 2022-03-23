الغنوشي يهنئ عبد الرزاق الكيلاني اثر مغادرته السجن

. ..

تحوّل زعيم حركة النهضة ورئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي مساء يوم الثلاثاء 22 مارس 2022 في زيارة تهنئة إلى العميد الأسبق للمحامين ورئيس هيئة جرحى وشهداء الثورة سابقا عبد الرزاق الكيلاني وذلك إثر الإفراج عنه بعد اعتقاله على خلفية دفاعه عن احترام الدستور والقانون وفق توصيف بلاغ صفحة الغنوشي.