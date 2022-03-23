الغنوشي يهنئ عبد الرزاق الكيلاني اثر مغادرته السجن


Publié le Mercredi 23 Mars 2022 - 19:54قراءة: 0 د, 15 ث
      
تحوّل زعيم حركة النهضة ورئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي مساء يوم الثلاثاء 22 مارس 2022 في زيارة تهنئة إلى العميد الأسبق للمحامين ورئيس هيئة جرحى وشهداء الثورة سابقا عبد الرزاق الكيلاني وذلك إثر الإفراج عنه بعد اعتقاله على خلفية دفاعه عن احترام الدستور والقانون وفق توصيف بلاغ صفحة الغنوشي.

...



Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 243304



En continu

Toutes les news
| || | |
TV | Mosaique |Jawhara|IFM| |
 | 1
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:02 18:36 15:54 12:33 06:19 04:52
Babnet
13°
Babnet16°Babnet% 62:الرطــوبة
تونــسBabnet
5.66 كم/س
:الــرياح
Babnet
الأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
16°-918°-818°-1019°-1321°-11
  • Avoirs en devises
    23188,3

  • (22 mars)
  • Jours d'importation
    127
  •              1 € = 3,27047 DT        1$ =2,96774 DT
  • Solde Compte du Trésor   (22 mars)   847,5 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة


   