سفيان بن حميدة: عيب في القرن 21 عنا مسؤولين مثل ولاة بن عروس وتونس وبنزرت ‎‎

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انتقد الإعلامي سفيان بن حميدة في مداخلته عبر أمواج اذاعة " اي اف ام" تصريحات بعض الولاة خاصة ولاة بن عروس وتونس وبنزرت.وقال سفيان بن حميدة " على المستوى السياسي التعيينات اللي عملهم الرئيس أفشل من التعيينات اللي كانت موجودة توة والي بن عروس ولا والي تونس ولا والي بنزرت ولا المعتمد الأول متاع قابس توة هاذم مسؤولين؟.وتابع " عيب في تونس القرن 21 عندك مسؤولين كيما هاذم.. قلت عيب ما قلتش جريمة، عيب أنو واحد يسكر شارع الحبيب بورقيبة على خاطر ممكن تمشيو تعملو تظاهر في شوارع أخرى متاع البلاد هذا تقدير والي تونس عيب عليه".يشار إلى أن والي تونس دعا المعارضة إلى التظاهر في البحيرة بعيدا عن شارع الحبيب بورقيبة ووالي بن عروس تراجع عن قراره منع حضور الجماهير باقمصة مخالفة لقميص المنتخب...