وزيرة العدل تفتتح أشغال ورشة عمل حول " معالجة القروض المتعثرة "


Publié le Mercredi 23 Mars 2022 - 16:04قراءة: 1 د, 5 ث
      
افتتحت وزيرة العدل ليلى جفال صباح اليوم أشغال ورشة العمل المتعلقة بمعالجة القروض المتعثرة التي نظمها البنك المركزي التونسي بالتعاون مع مكتب البنك الدولي بتونس، بحضور كل من وزيرة المالية سهام نمصية و محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي و الممثل القار لمكتب البنك الدولي بتونس ألكسندر أرروبيو.

...

ووفق بلاغ للوزارة قد أكدت وزيرة العدل أهمية عقد هذه الورشة التي تتنزل في إطار تثمين مسار انجازات البنك المركزي التونسي وما يبذل من جهود لحوكمة آليات معالجة القروض المتعثرة و تجاوز الصعوبات التي قد تترتب عنها و مزيد تفعيل دور البنوك في الرقابة و المتابعة ودعم التسوية الرضائية والقضائية للقروض المتعثرة.

كما تطرقت وزيرة العدل إلى مستويات تدخل المحاكم في مرحلة التسوية القضائية للقروض المتعثرة سواء في إطار قانون الإجراءات الجماعية أو في أطر إجرائية مدنية أخرى تتعلق بالتنفيذ وغيرها، مشيرة إلى أن هذه الإستراتيجية ستساهم في جانب كبير منها في تشخيص الصعوبات والنقائص المتعلقة بالنزاعات البنكية، كما أن الدراسة التي تم انجازها حول تقييم منظومة القضاء التجاري ستفضي إلى تحسين أداء المحاكم وما تقتضيه من دعم التخصص وسرعة الفصل، مبرزة انفتاح وزارة العدل وحرصها على التعاون مع مختلف الأطراف المتداخلة للتوصل إلى وضع الخيارات المثلى التي تمكن من تحقيق نتائج ناجعة وفعالة للحد من تعثر القروض وتطوير الأنظمة والآليات الكفيلة بتعزيز الاستقرار في المعاملات و النهوض بالاقتصاد الوطني الذي تساهم العدالة فيه بشكل هام ومباشر .
..



Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 243285



En continu

Toutes les news
| || | |
TV | Mosaique |Jawhara|IFM| |
الأربعاء 23 مارس 2022 | 20 شعبان 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:02 18:36 15:54 12:33 06:19 04:52
Babnet
16°
Babnet16°Babnet% 55:الرطــوبة
تونــسBabnet
2.57 كم/س
:الــرياح
Babnet
الأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
16°-918°-918°-1019°-1321°-11
  • Avoirs en devises
    23188,3

  • (22 mars)
  • Jours d'importation
    127
  •              1 € = 3,27047 DT        1$ =2,96774 DT
  • Solde Compte du Trésor   (22 mars)   847,5 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة


   