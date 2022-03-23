أريانة :3 فتيات من افريقيا جنوب الصحراء يحولن شقتهن لوكر لتعاطي الدعارة

باب نات -

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تمكن أول أمس أعوان مصلحة وقاية الاخلاق بالادارة الفرعية للوقاية الاجتماعية من تفكيك شبكة لتعاطي البغاء السري بمقابل مادي تديرها 3 فتيات من افريقيا جنوب الصحراء حوّلن شقتهن بولاية اريانة لوكر لتعاطي البغاء مقابل مبالغ مالية متفاوتة، هذا وتم ايقاف 3 شبان اعترفوا بتواصلهم مع المتهمات عبر الفايس بوك لممارسة الرذيلة معهن.باستشارة النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية باريانة أذنت بالاحتفاظ بهم و تحرير محضر بحث في الغرض.