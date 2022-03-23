حقائق اونلاين: إجراءات مشددة تخص فتح المطاعم والمقاهي خلال رمضان


Publié le Mercredi 23 Mars 2022 - 09:28قراءة: 0 د, 29 ث
      
كشف موقع حقائق اونلاين وفق مسؤول امني إن وزارة الداخلية ستعزز من الرقابة خلال شهر رمضان على المقاهي والمطاعم خلال شهر رمضان وسيتم تشديد الإجراءات الخاصة بتتبع المجاهرين بالإفطار.

...

وقال المسؤول الأمني بأنه من المرتقب أن يتم التقليص في عدد المقاهي والمطاعم التي يسمح لها بفتح أبوابها نهارا خلال شهر رمضان لا سيما المتواجدة بالعاصمة.
وتابع "سيتم تطبيق القانون بصرامة بحيث سيتم فقط السماح للمقاهي والمطاعم السياحية فقط بفتح أبوابها خلال شهر رمضان".

..

وأكد المسؤول ذاته بأن رئيس الجمهورية قيس سعيد أصدر تعليمات بتطبيق القانون بصرامة على المجاهرين بالإفطار خلال شهر رمضان.


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 243259



En continu

Toutes les news
| || | |
TV | Mosaique |Jawhara|IFM| |
الأربعاء 23 مارس 2022 | 20 شعبان 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:02 18:36 15:54 12:33 06:19 04:52
Babnet
14°
Babnet16°Babnet% 62:الرطــوبة
تونــسBabnet
3.6 كم/س
:الــرياح
Babnet
الأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
16°-918°-818°-1119°-1321°-11
  • Avoirs en devises
    23188,3

  • (22 mars)
  • Jours d'importation
    127
  •              1 € = 3,27047 DT        1$ =2,96774 DT
  • Solde Compte du Trésor   (22 mars)   847,5 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة


   