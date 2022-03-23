حقائق اونلاين: إجراءات مشددة تخص فتح المطاعم والمقاهي خلال رمضان

كشف موقع حقائق اونلاين وفق مسؤول امني إن وزارة الداخلية ستعزز من الرقابة خلال شهر رمضان على المقاهي والمطاعم خلال شهر رمضان وسيتم تشديد الإجراءات الخاصة بتتبع المجاهرين بالإفطار.
وقال المسؤول الأمني بأنه من المرتقب أن يتم التقليص في عدد المقاهي والمطاعم التي يسمح لها بفتح أبوابها نهارا خلال شهر رمضان لا سيما المتواجدة بالعاصمة.
وتابع "سيتم تطبيق القانون بصرامة بحيث سيتم فقط السماح للمقاهي والمطاعم السياحية فقط بفتح أبوابها خلال شهر رمضان".
وأكد المسؤول ذاته بأن رئيس الجمهورية قيس سعيد أصدر تعليمات بتطبيق القانون بصرامة على المجاهرين بالإفطار خلال شهر رمضان.
وقال المسؤول الأمني بأنه من المرتقب أن يتم التقليص في عدد المقاهي والمطاعم التي يسمح لها بفتح أبوابها نهارا خلال شهر رمضان لا سيما المتواجدة بالعاصمة.
وتابع "سيتم تطبيق القانون بصرامة بحيث سيتم فقط السماح للمقاهي والمطاعم السياحية فقط بفتح أبوابها خلال شهر رمضان".
وأكد المسؤول ذاته بأن رئيس الجمهورية قيس سعيد أصدر تعليمات بتطبيق القانون بصرامة على المجاهرين بالإفطار خلال شهر رمضان.
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