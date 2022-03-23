الشواشي: مرسوم الصلح الجزائي نسخة شعبوية غير قابلة للتطبيق من قانون المصالحة الاقتصادي

الامين العام للتيار الديمقراطي غازي الشواشي

Publié le Mercredi 23 Mars 2022 - 09:17قراءة: 0 د, 42 ث
      
ندد الامين العام للتيار الديمقراطي غازي الشواشي في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك بمرسوم الصلح الجزائي الذي اعلن عنه رئيس الجمهورية قيس سعيد يوم 20 مارس.
ووصف الشواشي المرسوم بانه " نسخة شعبوية غير قابلة للتطبيق من قانون المصالحة الاقتصادية للمرحوم الباجي قايد السبسي".
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وكانت تونس أقرت صلحا جزائيا في الجرائم الاقتصادية والمالية قائم على اللجنة الوطنية للصلح الجزائي ولجنة متابعة وتنسيق المشاريع المدعومة اللجان الجهوية وحساب عائدات مفتوح لدى الخزينة خاضع الى رقابة محكمة المحاسبات.

وصدرت تفاصيل الصلح الجزائي ومراحل الاستفادة منه مضمنة في المرسوم الرئاسي عدد 13 الصادر بالرائد الرسمي عدد 30 لسنة 2022 والذي تضمن 50 فصلا .

وتعلقت هذه الفصول باللجنة الوطنية للصلح الجزائي وتركيبتها وآليات عملها وكذلك "حساب عائدات الصلح الجزائي لتمويل المشاريع التنموية" ولجنة متابعة تنفيذ اتفاقيات الصلح وإنجاز المشاريع بالجهات " واللجان الجهوية المرتبطة بها.

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