الباروميتر السياسي: 66 % من المستجوبين يثقون في رئيس الجمهورية


Publié le Mercredi 23 Mars 2022 - 08:16قراءة: 0 د, 31 ث
      
تحصل رئيس الجمهورية قيس سعيد على 66 بالمائة من ثقة المستجوبين في الباروميتر السياسي لشهر مارس الذي تعده شركة سيغما كونساي بالشراكة مع جريدة المغرب الصادرة اليوم الاربعاء 23 مارس

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واحتلت رئيسة الحكومة المركز الثاني في مؤشر الثقة الكبرى في الشخصيات السياسية ب31 بالمائة تليها رئيسة الحزب الدستوري عبير موسي ب 17 بالمائة و الصافي سعيد ب 16 بالمائة فيما حل عبد اللطيف المكي رابعا ب 15 بالمائة.

وأظهر الباروميتر السياس أن 52 بالمائة من التونسيين يعتبرون تونس تسير في الطريق الخاطئ فيما يرى 45 بالمائة من المستجوبين ان البلاد تسير في الطريق الصحيح اي بتراجع بحوالي 5 نقاط عن شهر فيفري الماضي.

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