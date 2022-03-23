الباروميتر السياسي: 66 % من المستجوبين يثقون في رئيس الجمهورية

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تحصل رئيس الجمهورية قيس سعيد على 66 بالمائة من ثقة المستجوبين في الباروميتر السياسي لشهر مارس الذي تعده شركة سيغما كونساي بالشراكة مع جريدة المغرب الصادرة اليوم الاربعاء 23 مارسواحتلت رئيسة الحكومة المركز الثاني في مؤشر الثقة الكبرى في الشخصيات السياسية ب31 بالمائة تليها رئيسة الحزب الدستوري عبير موسي ب 17 بالمائة و الصافي سعيد ب 16 بالمائة فيما حل عبد اللطيف المكي رابعا ب 15 بالمائة.وأظهر الباروميتر السياس أن 52 بالمائة من التونسيين يعتبرون تونس تسير في الطريق الخاطئ فيما يرى 45 بالمائة من المستجوبين ان البلاد تسير في الطريق الصحيح اي بتراجع بحوالي 5 نقاط عن شهر فيفري الماضي.