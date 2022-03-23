بوعسكر: هيئة الإنتخابات لا تنتظر توصيات أو نصائح من أحد

رد اليوم الاربعاء 23 مارس 2022، عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر، على بيان للحزب الدستوري وجه فيه تنبيها لهيئة الانتخابات .
وقال بوعسكر في تدخل هاتفي لماتينال اذاعة شمس، ان هيئة الانتخابات لا تنتظر توصيات او نصائح من أحد، خاصة وان جميع اعمالها مراقبة من القضاء وتحديدا القضاء الاداري.
وتابع بوعسكر انه من حيث المبدا فان الهيئة لا تحتاج تنبيها للالتزام بالقانون.
وبخصوص مدى استعجادية الهيئة للمواعيد الانتخابية القادمة، قال بوعسكر انه من واجب الهيئة ان تكون مستعدة لاي طارئ انتخابي رسمي او غير رسمي.
ومن جهة اخرى اكد بوعسكر على حق الاحزاب والسياسيين في الطعن في اعمال الهيئة اذا ما لاحظوا انحرافا.
يذكر ان الحزب الدستوري الحر، امس الثلاثاء،نبّه الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، من "القيام بأي إجراءات لتنظيم استفتاء أو انتخابات خارج القانون والمعايير الدولية وصرفها للمال العام دون وجه حق".
الفيديو الدقيقة 27
وقال بوعسكر في تدخل هاتفي لماتينال اذاعة شمس، ان هيئة الانتخابات لا تنتظر توصيات او نصائح من أحد، خاصة وان جميع اعمالها مراقبة من القضاء وتحديدا القضاء الاداري.
وتابع بوعسكر انه من حيث المبدا فان الهيئة لا تحتاج تنبيها للالتزام بالقانون.
وبخصوص مدى استعجادية الهيئة للمواعيد الانتخابية القادمة، قال بوعسكر انه من واجب الهيئة ان تكون مستعدة لاي طارئ انتخابي رسمي او غير رسمي.
ومن جهة اخرى اكد بوعسكر على حق الاحزاب والسياسيين في الطعن في اعمال الهيئة اذا ما لاحظوا انحرافا.
يذكر ان الحزب الدستوري الحر، امس الثلاثاء،نبّه الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، من "القيام بأي إجراءات لتنظيم استفتاء أو انتخابات خارج القانون والمعايير الدولية وصرفها للمال العام دون وجه حق".
الفيديو الدقيقة 27
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