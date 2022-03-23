بوعسكر: هيئة الإنتخابات لا تنتظر توصيات أو نصائح من أحد


Publié le Mercredi 23 Mars 2022 - 08:04قراءة: 0 د, 45 ث
      
رد اليوم الاربعاء 23 مارس 2022، عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر، على بيان للحزب الدستوري وجه فيه تنبيها لهيئة الانتخابات .

...

وقال بوعسكر في تدخل هاتفي لماتينال اذاعة شمس، ان هيئة الانتخابات لا تنتظر توصيات او نصائح من أحد، خاصة وان جميع اعمالها مراقبة من القضاء وتحديدا القضاء الاداري.

وتابع بوعسكر انه من حيث المبدا فان الهيئة لا تحتاج تنبيها للالتزام بالقانون.
..


وبخصوص مدى استعجادية الهيئة للمواعيد الانتخابية القادمة، قال بوعسكر انه من واجب الهيئة ان تكون مستعدة لاي طارئ انتخابي رسمي او غير رسمي.

ومن جهة اخرى اكد بوعسكر على حق الاحزاب والسياسيين في الطعن في اعمال الهيئة اذا ما لاحظوا انحرافا.

يذكر ان الحزب الدستوري الحر، امس الثلاثاء،نبّه الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، من "القيام بأي إجراءات لتنظيم استفتاء أو انتخابات خارج القانون والمعايير الدولية وصرفها للمال العام دون وجه حق".

الفيديو الدقيقة 27


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 243251



En continu

Toutes les news
| || | |
TV | Mosaique |Jawhara|IFM| |
الأربعاء 23 مارس 2022 | 20 شعبان 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:02 18:36 15:54 12:33 06:19 04:52
Babnet
12°
Babnet16°Babnet% 71:الرطــوبة
تونــسBabnet
3.09 كم/س
:الــرياح
Babnet
الأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
16°-918°-818°-1119°-1321°-11
  • Avoirs en devises
    23188,3

  • (22 mars)
  • Jours d'importation
    127
  •              1 € = 3,27047 DT        1$ =2,96774 DT
  • Solde Compte du Trésor   (22 mars)   847,5 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة


   