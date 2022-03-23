عصام الشابي: والي بن عروس يشكل بامتياز النموذج الأمثل لمسؤولي منظومة 25 جويلية ويدخل في خانة التفكير الواحد


Publié le Mercredi 23 Mars 2022 - 07:35قراءة: 0 د, 56 ث
      
قال الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك ان ما اعلن عنه ولاية بن عروس ،قبل ان يتراجع ، من منع كل مشجعي الفريق الوطني الذين يرتدون أزياء الفرق التونسية من دخول الملعب ، يدخل في خانة الشعبوية والتفكير الواحد".

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وكتب عصام الشابي في صفحته الرسمية على الفيسبوك التدوينة التالية:

"كثيرا ما تتدثر النزعات الشعبوية/ الفاشية برداء الوطنية لتمرير أجندتها التي تقوم على مصادرة الحق في التنوع و الاختلاف و تبدأ في قضم مساحات الحرية شيئا فشيئا وصولا الى عسكرة المجتمع و تنظيمه على غرار المجموعات النازية .
..

ما كانت اعلنت عنه ولاية بن عروس ،قبل ان تتراجع ، من منع كل مشجعي الفريق الوطني الذين يرتدون أزياء الفرق التونسية من دخول الملعب ، يدخل في خانة التفكير الذي لا يفهم و لا يقبل بالوحدة في إطار التنوع بل لا يراها إلا في سياق اللون الواحد و السلوك النمطي و السمع و الطاعة.
السيد والي بن عروس يشكل بامتياز النموذج الأمثل لمسؤولي منظومة 25 جويلية الذي ما لم نقف في وجه زحفه على الدولة و الأدارة سيأتي على الأخضر و اليابس ."




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