موسي: سعيّد لا يختلف عن القروي والسبسي.. ويستهدف حزبي من خلال إجراءات 25 جويلية

رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي

Publié le Mardi 22 Mars 2022 - 21:42قراءة: 0 د, 28 ث
      
افادت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي في مداخلة على قناة التاسعة انها تستغرب من غياب مظاهر الإحتفال بذكرى عيد الإستقلال، خاصة من طرف رئيس الجمهورية قيس سعيد.
ووصفت عبير موسي الرئيس سعيد "مغتصبا للسلطة".
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كما انتقدت موسي ما وصفته بعداء رئيس الجمهورية ومنعه للحزب الدستوري الحر من التواجد في الحكم.
واعتبرت أن الهدف من مسار 25 جويلية هو قلب الطاولة على حزبها ومنعه من الوصول إلى الإنتخابات.
واكدت أن الرئيس سعيد لا يختلف عن رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي والرئيس الراحل الباجي قائد السبسي.
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