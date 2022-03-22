الحكم على ياسين العياري بالسجن 4 أشهر في قضية تشهير رفعها التيار الديمقراطي

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اعلنت اذاعة موزاييك وفق مصادرها أن الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس أصدرت حكما غيابيا يقضى بسجن النائب ياسين العياري مدة 4 أشهر.ووفق نفس المصدر فإن الحكم يأتي بتهمة الاساءة الى الغير عبر شبكة التواصل الاجتماعي.كما يأتي الحكم وفق نفيس المصدر بعد شكاية جزائية كان تقدم بها في حقه الممثل القانوني لحزب التيار الديموقراطي اثر تدوينات نشرها العياري وجه في فحواها انتقادات الى قيادات من الحزب و أدائه.