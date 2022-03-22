الاحتفاظ بمدير فضاء تجاري وتطبيق المرسوم الخاص بالاحتكار عليه

أفاد المساعد الأول لوكيل الجمهورية والناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد لباب نات اليوم الثلاثاء 22 مارس 2022 أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد أذنت بالاحتفاظ بمدير فضاء تجاري كبير كائن بسيدي بوزيد على خلفية ضبط كميات كبيرة من مادة الفرينة و السميد و السكر و الأرز المدعم مخفية بمجمع صحي داخل الفضاء التجاري لم يزود بها الحرفاء ،موضحا أنه تم القبض عليه من قبل فرقة الشرطة العدلية بسيدي بوزيد كما تم الأذن بحجز تلك المواد موضحا أنه سيقع إحالة المحضر لاحقا على النيابة العمومية لاتخاذ ما يتعين قانونا... مبينا في السياق ذاته وان المخالف ستطبق عليه أحكام المرسوم الجديد عدد 14 المؤرخ في 20 مارس 2022 و الذي دخل حيز النفاذ بعد نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.



