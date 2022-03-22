الاحتفاظ بمدير فضاء تجاري وتطبيق المرسوم الخاص بالاحتكار عليه


Publié le Mardi 22 Mars 2022 - 21:14قراءة: 0 د, 36 ث
      
أفاد المساعد الأول لوكيل الجمهورية والناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد لباب نات اليوم الثلاثاء 22 مارس 2022 أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد أذنت بالاحتفاظ بمدير فضاء تجاري كبير كائن بسيدي بوزيد على خلفية ضبط كميات كبيرة من مادة الفرينة و السميد و السكر و الأرز المدعم مخفية بمجمع صحي داخل الفضاء التجاري لم يزود بها الحرفاء ،موضحا أنه تم القبض عليه من قبل فرقة الشرطة العدلية بسيدي بوزيد كما تم الأذن بحجز تلك المواد موضحا أنه سيقع إحالة المحضر لاحقا على النيابة العمومية لاتخاذ ما يتعين قانونا... مبينا في السياق ذاته وان المخالف ستطبق عليه أحكام المرسوم الجديد عدد 14 المؤرخ في 20 مارس 2022 و الذي دخل حيز النفاذ بعد نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 243239



En continu

Toutes les news
| || | |
TV | Mosaique |Jawhara|IFM| |
الثلاثاء 22 مارس 2022 | 19 شعبان 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:01 18:35 15:54 12:33 06:20 04:53
Babnet
11°
Babnet13°Babnet% 82:الرطــوبة
تونــسBabnet
1.54 كم/س
:الــرياح
Babnet
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
13°-916°-817°-817°-1121°-13
  • Avoirs en devises
    23188,3

  • (22 mars)
  • Jours d'importation
    127
  •              1 € = 3,27047 DT        1$ =2,96774 DT
  • Solde Compte du Trésor   (22 mars)   847,5 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة


   