الفة الحامدي: امتلك جواز سفر أمريكي و"الباسبور التونسي مايدخلكش حتى لمبدوزا"


Publié le Mardi 22 Mars 2022 - 17:17قراءة: 0 د, 23 ث
      
قالت رئيسة حزب الجمهورية الثالثة ألفة الحامدي في حوار عبر امواج اذاعة " جوهرة اف ام " اليوم الثلاثاء أن لديها جواز سفر أمريكي.
واكدت أن جواز السفر الأمريكي يمثل أداة عمل بالنسبة لها حيث أنه بدون جواز السفر الأمريكي لا يمكنها الدخول الى المشاريع الأمريكية الاستراتيجية التي تتعلق بالنفط والنووي".
...

وقالت الحامدي أن ذلك يندرج ضمن اختصاص عملها بوصفها صاحبة شركة أمريكية تعنى بالمشاريع الكبرى".
وتابعت "الباسبور التونسي مايدخلكش حتى لمبدوزا".

..



Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 243225



En continu

Toutes les news
| || | |
TV | Mosaique |Jawhara|IFM| |
الثلاثاء 22 مارس 2022 | 19 شعبان 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:01 18:35 15:54 12:33 06:20 04:53
Babnet
13°
Babnet13°Babnet% 67:الرطــوبة
تونــسBabnet
3.6 كم/س
:الــرياح
Babnet
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
13°-916°-917°-818°-1122°-14
  • Avoirs en devises
    23358,3

  • (21 mars)
  • Jours d'importation
    128
  •              1 € = 3,27165 DT        1$ =2,95861 DT
  • Solde Compte du Trésor   (21 mars)   1080,9 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة


   