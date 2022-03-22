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قالت رئيسة حزب الجمهورية الثالثة ألفة الحامدي في حوار عبر امواج اذاعة " جوهرة اف ام " اليوم الثلاثاء أن لديها جواز سفر أمريكي.واكدت أن جواز السفر الأمريكي يمثل أداة عمل بالنسبة لها حيث أنه بدون جواز السفر الأمريكي لا يمكنها الدخول الى المشاريع الأمريكية الاستراتيجية التي تتعلق بالنفط والنووي".وقالت الحامدي أن ذلك يندرج ضمن اختصاص عملها بوصفها صاحبة شركة أمريكية تعنى بالمشاريع الكبرى".وتابعت "الباسبور التونسي مايدخلكش حتى لمبدوزا".