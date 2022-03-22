إعطاء إشارة إنطلاق إستخدام القمر الصناعي التونسي "تحدي واحد" في مجال الفلاحة الذكية

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في تجربة هي الاولى من نوعها إفريقيا وعربيا في مجال الفلاحة الذكية ، تم اليوم الثلاثاء 22 مارس 2022 بإحدى الضيعات الفلاحية ببوسالم من ولاية جندوبة إعطاء إشارة الانطلاق في إستخدام القمر الصناعي التونسي "تحدي واحد" في مجال الفلاحة الذكية وزراعة الحبوب وترشيد استغلال مياه الري وذلك في مشروع مشترك بين شركة تلنات المختصة في الهندسة والتكنولوجيا والمعهد الوطني للزراعات الكبرى.هذه التجربة النموذجية تتمثل في ربط أراضي زراعية تابعة للمعهد الوطني للزراعات الكبرى بأنترانت الأشياء ، حيث يقوم القمر الصناعي “تحدي واحد” عبر المجسات التي تم تركيزها في الأراضي الفلاحية باستقبال بيانات حول الرطوبة والحرارة و الإشعاع الشمسي وأمراض النبتات...و بناء على ذلك يتم إرسال تعليمات متناسقة للتحكم عن بعد في المعدات الفلاحية لمعالجة أو ريّ الأراضي.وتجدر الإشارة إلى أن هذه التجربة تأتي في إطار تفعيل تقنيات الإتصال الجديدة عبر الأقمار الصناعية وتثمين دورها في مجال تطوير مختلف القطاعات الإستراتيجية في بلادنا ومن أبرزها ميدان الزراعات، وذلك بربط أراضي فلاحية يعسر إدراجها بشبكة أنترنات الأشياء الأرضية نظرا للعوامل التضاريسية.ولتنفيذ هذا المشروع قام مهندسو شركة تلنات بتطوير برمجية خاصة بالأنشطة الفلاحية وإرسالها عن بعد للقمر الصناعي “تحدي واحد”ثم تم القيام بتفعيلها... كما تم وضع تصميم هندسي و تركيز المعدات اللازمة لربط القمر الصناعي بالأراضي الفلاحية. و طوّر مهندسو الشركة تطبيقة في الفلاحة الذكية لتثمن إستعمال القمر الصناعي عبر تمكين الفلاحين من الحصول على كل المعطيات الخاصة بزراعاتهم وإعطاء أوامر التحكم اللازمة عن بعد لمختلف المعدات الفلاحية.وأكّد محمد فريخة مدير عام مجمع تلنات بهذه المناسبة أن إطلاق هذا المشروع يأتي في إطار توجهات شركة تلنات الساعية لبناء قدرات تونسية في تكنلوجيات المستقبل خاصة تكنولوجيات الفضاء وأنترانت الاشياء، مشيرا في هذا الاطار الى أن نجاح هذه التجربة يؤكد على قيمة الذكاء التونسي وما تتمتع به بلادنا من إمكانيات بشرية هامة قادرة على جعل تونس بلدا رائد إفريقيا وعربيا في المجال التكنولوجي.. وأضاف أن تونس لها كل الامكانيات لتكون رائدة في مجال الفلاحة الذكية وقادرة على تحقيق نقلة نوعية في هذا المجال.وفي نفس الاطار قال المدير العام للمعهد الوطني للزراعات الكبرى طارق الجراحي أنه في إطار مواصلة العمل على تطويع التكنولوجيات الحديثة لتطوير ميدان الزراعات الكبرى فإن الشراكة مع مجموعة تلنات تهدف في مرحلتها الأولية إلى إعتماد تقنية انترنات الأشياء لأول مرة عبر الفضاء في جمع البيانات حول المناخ وحالة الزراعة والتي تساعد الفلاح على أخذ القرار وتطبيق الممارسات السليمة قصد رفع المردود والمردودية.ويجدر الذكر أنه وقع في هذا الإطار تنظيم مراسم إمضاء اتفاقية الشراكة في مجال الزراعات الذكية بين شركة تلنات و المعهد الوطني للزراعات الكبر