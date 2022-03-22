رئيسة بلدية دار شعبان الفهري تدعو رئيسة الحكومة ووزير الداخلية لحل اشكالية تعطل انجاز مركب بلدي باكثر من مليوني دينار اعتمادات

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دعت رئيسة بلدية دارشعبان الفهري من ولاية نابل سعيدة الصيد اليوم الثلاثاء رئيسة الحكومة ووزير الداخلية للتدخل من اجل حل اشكالية انجاز مركب متعدد الوظائف يضم مجمعا اداريا وقاعة اجتماعات وقاعة افراح بلدية مكان المسلخ البلدي القديم بعد هدمه والذي رصدت له اعتمادات ب2،25 مليون دينار.واشارت الصيد في تصريح ل"وات" الى انها تتوجه بهذا النداء لرئيسة الحكومة ولوزير الداخلية للتدخل لحل الاشكاليات الادارية التي حالت دون انجاز الدراسات اللازمة لانجاز المشروع الذي يمثل مكونا رئيسيا من مشروع بلدي كبير تحصلت عليه بلدية دار شعبان الفهري في اطار منحة موظفة قدرها 7 ملايين دينار من صندوق القروض ممول من البنك الدولي.واوضحت ان مشروع بناء المركب متعدد الوظائف عرف عديد التعطيلات بعد ان الغيت صفقة انجاز دراسات المشروع في 05 مناسبات متتالية من مارس 2020 بسبب الحجر الصحي وبسبب خلاف بين المراقب الجهوي للمصاريف وهيئة المهندسين المعماريين التي رفضت المرور بمنظومة "تونابس" ليقع اعادة طلب العروض والصفقة في فيفري 2021 والغاؤها مرة ثانية بسبب رفض هيئة المهندسين للصفقة الجديدة بعد ان تقدمت مجموعة من المهندسين بعريضة لاغاء الصفقة.وتابعت ان الالغاء الثالث للصفقة كان في ماي 2021 بسبب عدم المشاركين المعمارين نتيجة الاضراب العام الذي نفذوه في تلك الفترة ليقع اعادة الصفقة في اكتوبر 2021 ورفضها من جديد بسبب اعتراض هيئة المهندسين المعماريين على الوثائق الادارية المطلوبة للمشاركة وليقع اعادة الصفقة والغاؤها من جديد في فيفري 2022 بسبب نفس الخلاف بين الهيئة والمراقب الجهوي للمصاريف.ولاحظت ان توجهها لرئيسة الحكومة ولوزير الداخلية مرده تعذر ايجاد اي حلول على المستوى الجهوي والتماسا منهما لايجاد حل لمسالة وجوبية المرور بمنظومة "تونابس" للصفقات العمومية بالنسبة للمهندسين المعماريين او لدفع الهيئة لقبول هذا الاجراء خاصة وان رفض اللالتزام به يتسبب في تعطيل عديد المشاريع في عديد مناطق الجمهورية.واشارت الى ان البلدية تواجه اليوم انتقادات لاذعة من المتساكنين الذين عبروا في اكثر من مناسبة عن غضبهم بسبب ما آل اليه مقر المسلخ البلدي القديم الذي اصبح مصبا عشوائيا للفضلات ومبعث قلق كبير للمقيمين بالمنطقة مبرزة ان "الخوف كل الخوف هو ان يسحب صندوق القروض المنحة الموظفة لتمويل المشروع والتي تحصلت عليها بلدية دار شعبان الفهري من البنك الدولي بسبب التاخر الكبير في انجازه خاصة وان نهاية الاشغال كانت مبرمجة لموفى 2022 بينما لم تتوصل البلدية الى اليوم الى انجاز الدراسات" على حد قولها.واعلنت من جهة اخرى بخصوص بقية مكونات المشروع، والتي تشمل العناية بالنية التحتية طرقات وتنوير عمومي بتكلفة قدرت ب4 ملايين دينار وتهيئة السوق البلدي ب750 الف دينار ستنطلق بداية الصائف المقبلة.