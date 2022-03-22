. ..

. .

علق الثلاثاء 22 مارس، كرونيكور اذاعة شمس أف أم محمد بوغلاب على الزيارة التي أداها أمس والي بن عروس عزالدين شلبي إلى ملعب حمادي العقربي برادس أين اطلع على سير تحضيرات المنتخب الوطني لكرة القدم لمباراة الذهاب ضد المنتخب المالي المؤهلة لكأس العالم قطر 2022 .واقترح محمد بوغلاب على الناخب الوطني جلال القادري الاستعانة بوالي بن عروس مكان المهاجم وهبي الخزري الذي سيتغيب عن المنتخب.وقال محمد بوغلاب " هزوا والي بن عروس يلعب في بلاصة وهبي الخزري في باماكو".