مساعدة وزير الخارجية الأمريكي في تونس


Publié le Mardi 22 Mars 2022 - 11:50قراءة: 0 د, 51 ث
      
تؤدي وكيلة وزارة الخارجية الأميركية للأمن المدني والديمقراطية وحقوق الإنسان "عزرا زيا"، زيارة تونس خلال الفترة الممتدة من 21 إلى 30 مارس الحالي.

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وحسب بيان صدر وزارة الخارجية الأمريكية ، تحل الوزيرة الأمريكية غدا الأربعاء ببلادنا، ومن المنتظر أن تجتمع بكبار المسؤولين الحكوميين لمناقشة الإصلاحات السياسية والاقتصادية الشاملة، وحماية حقوق الإنسان، والدور المتكامل الذي يلعبه المجتمع المدني في ديمقراطية قوية.
وتناقش وكيلة الوزارة أيضا في خلال لقاءاتها القضايا الثنائية والإقليمية والتحديات الاقتصادية التي تواجهها تونس نتيجة العدوان الروسي على أوكرانيا، كما تلتقي وكيلة الوزارة مدافعين عن حقوق الإنسان وقادة من المنظمات الوطنية وممثلين عن المجتمع المدني التونسي للاستماع إلى وجهات نظرهم حول التحديات التي تواجه تونس والفرص المتاحة أمامها.

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و تسافر وكيلة الوزارة بعد ذلك إلى أبو ظبي ودبي في الإمارات العربية المتحدة من 27 إلى 29 مارس، و ستجتمع أثناء زيارتها دولة الإمارات بكبار المسؤولين الحكوميين لتعزيز تنفيذ اتفاقيات إبراهيم وتبادل وجهات النظر بشأن تعزيز حقوق الإنسان والأمن الإقليمي وإنهاء الحرب في اليمن وسوريا، وتأتي هذه الزيارة ضمن جولة تشمل أيضا باكستان، حسب نفس البيان.

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